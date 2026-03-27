NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Resources Connection-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Resources Connection-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Resources Connection-Papiers betrug an diesem Tag 6,75 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 148,148 Resources Connection-Anteilen. Die gehaltenen Resources Connection-Aktien wären am 26.03.2026 551,11 USD wert, da der Schlussstand 3,72 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,89 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Resources Connection einen Börsenwert von 124,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at