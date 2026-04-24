NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Resources Connection-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 814,882 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.04.2026 gerechnet (3,90 USD), wäre das Investment nun 7 078,04 USD wert. Damit wäre die Investition um 29,22 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Resources Connection eine Marktkapitalisierung von 140,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at