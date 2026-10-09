Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Profitable Resources Connection-Anlage?
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09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Resources Connection-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Resources Connection-Aktie statt. Der Schlusskurs der Resources Connection-Anteile betrug an diesem Tag 4,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Resources Connection-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 105,263 Resources Connection-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 294,74 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Papiers am 08.10.2026 auf 2,99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,05 Prozent eingebüßt.
Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129,44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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