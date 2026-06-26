Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Rentables Resources Connection-Investment?
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26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Resources Connection-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Resources Connection-Papier an diesem Tag 15,71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 636,537 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 3,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 457,03 USD wert. Das entspricht einem Minus von 75,43 Prozent.
Der Börsenwert von Resources Connection belief sich zuletzt auf 142,70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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