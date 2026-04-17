NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.04.2016 wurde das Resources Connection-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 69,784 Resources Connection-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.04.2026 270,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,87 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 72,99 Prozent eingebüßt.

Resources Connection erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 132,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at