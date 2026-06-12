NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Resources Connection eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Resources Connection-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Resources Connection-Aktie bei 15,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Resources Connection-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,536 Resources Connection-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Resources Connection-Aktie auf 4,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30,52 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69,48 Prozent verringert.

Resources Connection wurde am Markt mit 161,69 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at