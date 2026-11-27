Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Resources Connection-Investition im Blick
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 27.11.2016 wurde die Resources Connection-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 16,30 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Resources Connection-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,135 Resources Connection-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 17,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,81 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 82,76 Prozent.
Alle Resources Connection-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 97,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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