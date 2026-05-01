NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Resources Connection-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14,54 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hat, hat nun 6,878 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,16 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,84 Prozent gesunken.

Am Markt war Resources Connection jüngst 140,72 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at