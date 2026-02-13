NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Resources Connection-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,80 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 78,125 Resources Connection-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.02.2026 308,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,14 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Resources Connection eine Marktkapitalisierung von 134,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at