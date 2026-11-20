Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Langfristige Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Resources Connection-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Resources Connection-Papier bei 17,84 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 560,538 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 373,32 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Anteils am 19.11.2026 auf 2,45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 86,27 Prozent vermindert.
Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,08 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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