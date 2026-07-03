NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Resources Connection-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Resources Connection-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 7,018 Resources Connection-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 32,42 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Papiers am 02.07.2026 auf 4,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,58 Prozent verringert.

Resources Connection wurde am Markt mit 153,92 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at