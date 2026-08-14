Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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Profitabler Resources Connection-Einstieg? 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Resources Connection-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Resources Connection-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Resources Connection-Papier investiert hätte, hätte er nun 21,186 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,41 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Anteils am 13.08.2026 auf 4,22 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 10,59 Prozent gleich.

Der Marktwert von Resources Connection betrug jüngst 144,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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