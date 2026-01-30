Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
|Hochrechnung
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 30.01.2025 wurde das Resources Connection-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 172,333 Resources Connection-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 099,65 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Papiers am 29.01.2026 auf 4,35 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 5 099,65 USD, was einer negativen Performance von 49,00 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Resources Connection eine Marktkapitalisierung von 141,66 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Resources Connection Inc.
Analysen zu Resources Connection Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Resources Connection Inc.
|3,76
|5,62%
