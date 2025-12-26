Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

Profitable Resources Connection-Investition? 26.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Resources Connection-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Resources Connection-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Resources Connection-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17,13 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, hätte er nun 58,377 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 304,73 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Papiers am 24.12.2025 auf 5,22 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 69,53 Prozent.

Resources Connection war somit zuletzt am Markt 174,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Resources Connection Inc.

Analysen zu Resources Connection Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Resources Connection Inc.

