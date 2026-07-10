NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Resources Connection-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Resources Connection-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Resources Connection-Aktie bei 15,09 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 66,269 Resources Connection-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.07.2026 310,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,69 USD belief. Damit wäre die Investition 68,92 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Resources Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 157,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at