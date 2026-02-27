NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Resources Connection-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 27.02.2025 wurde die Resources Connection-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Resources Connection-Anteile betrug an diesem Tag 7,28 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,736 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 51,92 USD, da sich der Wert einer Resources Connection-Aktie am 26.02.2026 auf 3,78 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,08 Prozent abgenommen.

Resources Connection wurde jüngst mit einem Börsenwert von 123,40 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at