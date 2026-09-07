NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,96 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 14,368 Richardson Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 248,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,33 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 148,99 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Richardson Electronics betrug jüngst 251,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at