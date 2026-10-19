NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Richardson Electronics gewesen.

Die Richardson Electronics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Richardson Electronics-Papier bei 10,79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,268 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 18,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,88 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 169,88 USD, was einer positiven Performance von 69,88 Prozent entspricht.

Richardson Electronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 268,94 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at