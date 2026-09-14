NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Richardson Electronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.09.2025 wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 9,72 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 102,881 Richardson Electronics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (17,47 USD), wäre die Investition nun 1 797,33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,73 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Richardson Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 255,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at