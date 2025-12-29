Richardson Electronics Aktie

Richardson Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Richardson Electronics-Anlage? 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richardson Electronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Richardson Electronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 181,488 Richardson Electronics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.12.2025 auf 10,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 931,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,10 Prozent angewachsen.

Richardson Electronics wurde am Markt mit 152,10 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu Richardson Electronics Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Richardson Electronics Ltd. 10,60 -0,38% Richardson Electronics Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen