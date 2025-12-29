NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richardson Electronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Richardson Electronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 181,488 Richardson Electronics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.12.2025 auf 10,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 931,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,10 Prozent angewachsen.

Richardson Electronics wurde am Markt mit 152,10 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at