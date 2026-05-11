NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richardson Electronics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richardson Electronics-Aktie Anlegern gebracht.

Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,48 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 133,690 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 056,15 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 08.05.2026 auf 15,38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 105,61 Prozent vermehrt.

Richardson Electronics wurde am Markt mit 221,10 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at