NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richardson Electronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Richardson Electronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,92 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,211 Richardson Electronics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (17,55 USD), wäre die Investition nun 196,75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,75 Prozent angezogen.

Richardson Electronics war somit zuletzt am Markt 251,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at