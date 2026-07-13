NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 189,394 Richardson Electronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 261,36 USD, da sich der Wert einer Richardson Electronics-Aktie am 10.07.2026 auf 17,22 USD belief. Mit einer Performance von +226,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 247,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at