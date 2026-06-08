Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Langfristige Investition
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Richardson Electronics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 8,75 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 1 142,857 Richardson Electronics-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 514,29 USD, da sich der Wert einer Richardson Electronics-Aktie am 05.06.2026 auf 16,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 85,14 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich zuletzt auf 233,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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