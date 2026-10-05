Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Richardson Electronics-Investmentbeispiel
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.10.2016 wurde das Richardson Electronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,92 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 144,509 Richardson Electronics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 2 744,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,99 USD belief. Das entspricht einem Plus von 174,42 Prozent.
Am Markt war Richardson Electronics jüngst 278,68 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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