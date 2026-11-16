NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richardson Electronics-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Richardson Electronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,78 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 84,890 Richardson Electronics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 18,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 540,75 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54,07 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 265,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at