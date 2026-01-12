NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,57 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 463,607 Richardson Electronics-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 10,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 895,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51,04 Prozent verringert.

Insgesamt war Richardson Electronics zuletzt 151,03 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at