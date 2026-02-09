NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Richardson Electronics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Richardson Electronics-Papier an diesem Tag 22,33 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Richardson Electronics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,478 Richardson Electronics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie auf 11,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,13 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich jüngst auf 163,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at