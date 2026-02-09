Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Rentables Richardson Electronics-Investment?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Richardson Electronics-Papier an diesem Tag 22,33 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Richardson Electronics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,478 Richardson Electronics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie auf 11,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,13 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich jüngst auf 163,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.
Analysen zu Richardson Electronics Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Richardson Electronics Ltd.
|11,73
|3,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.