Richardson Electronics Aktie

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WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

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Lukrativer Richardson Electronics-Einstieg? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Richardson Electronics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Richardson Electronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 9,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,417 Richardson Electronics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (17,52 USD), wäre das Investment nun 182,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +82,50 Prozent.

Insgesamt war Richardson Electronics zuletzt 256,47 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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