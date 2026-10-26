NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Richardson Electronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Richardson Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,251 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Richardson Electronics-Papiers auf 17,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 666,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,64 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 258,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at