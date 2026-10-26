Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Profitable Richardson Electronics-Investition?
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Richardson Electronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Richardson Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,251 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Richardson Electronics-Papiers auf 17,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 666,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,64 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 258,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.
Analysen zu Richardson Electronics Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Richardson Electronics Ltd.
|18,26
|3,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.