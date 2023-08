NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Richardson Electronics bedeutet

Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,25 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 5,797 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2023 68,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,77 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,77 Prozent.

Der Marktwert von Richardson Electronics betrug jüngst 164,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at