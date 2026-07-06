Roivant Sciences Aktie

Roivant Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

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Roivant Sciences-Investment 06.07.2026 10:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Roivant Sciences-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Roivant Sciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,897 Roivant Sciences-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 298,59 USD, da sich der Wert einer Roivant Sciences-Aktie am 02.07.2026 auf 35,13 USD belief. Damit wäre die Investition 229,86 Prozent mehr wert.

Alle Roivant Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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