Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Lukrativer Roivant Sciences-Einstieg?
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10.08.2026 10:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Roivant Sciences-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Roivant Sciences-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,091 Roivant Sciences-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (36,34 USD), wäre die Investition nun 366,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 266,70 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Roivant Sciences eine Marktkapitalisierung von 26,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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