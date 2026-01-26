Roivant Sciences Aktie

WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

Lohnendes Roivant Sciences-Investment? 26.01.2026 10:04:21

NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Roivant Sciences-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Roivant Sciences-Papier an diesem Tag 10,34 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Roivant Sciences-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 967,118 Roivant Sciences-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 21 837,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 118,38 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Roivant Sciences bezifferte sich zuletzt auf 15,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

