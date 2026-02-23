Roivant Sciences Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Roivant Sciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Roivant Sciences-Aktie an diesem Tag 10,32 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 9,690 Anteile im Depot. Die gehaltenen Roivant Sciences-Anteile wären am 20.02.2026 263,08 USD wert, da der Schlussstand 27,15 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 163,08 Prozent zugenommen.
Roivant Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
