NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Roivant Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Roivant Sciences-Anteile bei 10,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 939,850 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Roivant Sciences-Papiers auf 28,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 048,87 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +170,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Roivant Sciences einen Börsenwert von 20,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at