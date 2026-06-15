NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Roivant Sciences-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.06.2021 wurden Roivant Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 101,112 Roivant Sciences-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 30,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 037,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 203,74 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Roivant Sciences betrug jüngst 21,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at