Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Rentable Roivant Sciences-Investition?
|
15.06.2026 10:04:36
NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.06.2021 wurden Roivant Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 101,112 Roivant Sciences-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 30,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 037,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 203,74 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Roivant Sciences betrug jüngst 21,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!