NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Roivant Sciences-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Roivant Sciences-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 9,46 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,571 Roivant Sciences-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (28,33 USD), wäre die Investition nun 299,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 199,47 Prozent.

Insgesamt war Roivant Sciences zuletzt 20,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at