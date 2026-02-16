Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Rentables Roivant Sciences-Investment?
|
16.02.2026 10:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Roivant Sciences-Aktie an diesem Tag bei 8,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 145,475 Roivant Sciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 26,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 297,82 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 202,98 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Roivant Sciences eine Marktkapitalisierung von 18,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roivant Sciences
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Ausblick: Roivant Sciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Roivant Sciences
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Roivant Sciences
|22,07
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.