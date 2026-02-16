NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Roivant Sciences-Aktie an diesem Tag bei 8,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 145,475 Roivant Sciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 26,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 297,82 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 202,98 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Roivant Sciences eine Marktkapitalisierung von 18,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

