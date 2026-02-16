Roivant Sciences Aktie

Roivant Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Roivant Sciences-Investment? 16.02.2026 10:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Roivant Sciences-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Roivant Sciences-Aktie an diesem Tag bei 8,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 145,475 Roivant Sciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 26,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 297,82 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 202,98 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Roivant Sciences eine Marktkapitalisierung von 18,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roivant Sciences

mehr Nachrichten

Analysen zu Roivant Sciences

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roivant Sciences 22,07 -0,36% Roivant Sciences

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen