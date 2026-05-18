Roivant Sciences Aktie

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WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

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Roivant Sciences-Performance im Blick 18.05.2026 10:04:29

NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Roivant Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Roivant Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,081 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 295,26 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Anteils am 15.05.2026 auf 29,29 USD belief. Mit einer Performance von +195,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Roivant Sciences-Wert an der Börse wurde auf 20,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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