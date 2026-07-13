NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Roivant Sciences gewesen.

Die Roivant Sciences-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Roivant Sciences-Anteile bei 9,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 009,082 Roivant Sciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.07.2026 36 296,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 262,97 Prozent angezogen.

Roivant Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,92 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at