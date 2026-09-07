Roivant Sciences Aktie

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WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

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Roivant Sciences-Investmentbeispiel 07.09.2026 10:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Roivant Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Roivant Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100,301 Roivant Sciences-Aktien im Depot. Die gehaltenen Roivant Sciences-Papiere wären am 04.09.2026 3 503,51 USD wert, da der Schlussstand 34,93 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 250,35 Prozent gesteigert.

Roivant Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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