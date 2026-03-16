NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Roivant Sciences-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,50 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,765 Roivant Sciences-Anteilen. Die gehaltenen Roivant Sciences-Anteile wären am 13.03.2026 330,12 USD wert, da der Schlussstand 28,06 USD betrug. Damit wäre die Investition 230,12 Prozent mehr wert.

Roivant Sciences war somit zuletzt am Markt 20,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at