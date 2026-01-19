NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roivant Sciences-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Roivant Sciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Roivant Sciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Roivant Sciences-Anteile bei 8,75 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 114,286 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (23,13 USD), wäre die Investition nun 2 643,43 USD wert. Das entspricht einem Plus von 164,34 Prozent.

Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich jüngst auf 16,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

