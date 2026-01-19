Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Lohnender Roivant Sciences-Einstieg?
|
19.01.2026 10:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roivant Sciences-Investment von vor 3 Jahren verdient
Roivant Sciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Roivant Sciences-Anteile bei 8,75 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 114,286 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (23,13 USD), wäre die Investition nun 2 643,43 USD wert. Das entspricht einem Plus von 164,34 Prozent.
Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich jüngst auf 16,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!