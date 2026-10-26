NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren verdient

Am 26.10.2023 wurden Roivant Sciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,45 USD. Bei einem Roivant Sciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 183,432 Roivant Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (36,49 USD), wäre die Investition nun 43 183,43 USD wert. Mit einer Performance von +331,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Roivant Sciences betrug jüngst 26,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at