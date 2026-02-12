NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Ross Stores-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Ross Stores-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 119,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ross Stores-Papier investiert hätte, hätte er nun 83,970 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ross Stores-Aktien wären am 11.02.2026 16 167,60 USD wert, da der Schlussstand 192,54 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 61,68 Prozent.

Ross Stores wurde am Markt mit 62,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at