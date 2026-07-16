NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Ross Stores-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 129,10 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Ross Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,775 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Ross Stores-Aktien wären am 15.07.2026 174,91 USD wert, da der Schlussstand 225,81 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,91 Prozent erhöht.

Am Markt war Ross Stores jüngst 70,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at