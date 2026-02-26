Ross Stores Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ross Stores-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 138,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,206 Ross Stores-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 452,15 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 25.02.2026 auf 201,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,22 Prozent vermehrt.
Der Ross Stores-Wert an der Börse wurde auf 64,84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
