Ross Stores Aktie

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WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Ross Stores-Performance 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Ross Stores-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.08.2016 wurde das Ross Stores-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ross Stores-Aktie 61,85 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Ross Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,617 Ross Stores-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (253,22 USD), wäre das Investment nun 409,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 309,41 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Ross Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 80,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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