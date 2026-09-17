Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Rentable Ross Stores-Anlage?
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ross Stores-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Ross Stores-Papier letztlich bei 118,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ross Stores-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,846 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 190,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,23 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Ross Stores belief sich zuletzt auf 72,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ross Stores Inc.
Analysen zu Ross Stores Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|199,22
|-0,51%