NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ross Stores-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ross Stores-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Ross Stores-Papier letztlich bei 118,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ross Stores-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,846 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 190,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,23 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Ross Stores belief sich zuletzt auf 72,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at